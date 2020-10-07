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Haberler Muğla Eda Avcı katil eşinden boşanamadı

katil eşinden boşanamadı

Eda Avcı katil eşinden boşanamadı
Giriş Tarihi: 7.10.2020

MUĞLA'DA Pınar Pınar Gültekin'i hunharca katleden Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşanma davası Muğla Adliyesi'nde görüldü. Türkiye'yi ayağa kaldıran Gültekin cinayetinin mağdurlarından katilin eşi Eda Avcı'nın açtığı boşanma davası ileri bir tarihe ertelendi.

PROTOKOL HAZIR
MUĞLA'DA üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı'nın avukatı aracılığıyla Muğla 1. Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davası dün başladı. Tarafların imzaladığı, Cemal Metin Avcı'nın, eşine maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Hakim, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

FERDİ YAVUZ

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