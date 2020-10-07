Kayıp boyacı davasında patron cezaevinde

Muğla Bodrum'da, 24 Aralık 2019'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'ın kafatasının bulunması üzerine gözaltına alınan 4 kişiden, Koran'ın işvereni olan Recep A. kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM' DEDİ

BODRUM'DA bir köpeğin bulduğu ve 16 Temmuz'da Muğla Adli Tıp Kurumu'na incelemeye gönderilen kafatasının, tersanede boyacı olarak çalışan ve kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Koran'ın çalıştığı bölgede inceleme yapan Cinayet Bürosu ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Önceki akşam ifadelerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan Koran'ın işvereni Recep A. ise cezaevine gönderildi.

ADLİYE çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Recep A, "Ben öldürmedim ki, hakim tedbir olsun diye tutukladı. Suçu niye kabul edeyim, ben öldürmedim" diye konuştu.

TUBA AYHAN