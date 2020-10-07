“Zeynep’in hayatını çalan sürücü 11 aydır sokakta”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kız, ölüme 3 gün direnebildi. Ailesinin bağışlanan organları ise 5 hastaya umut oldu.

KAZAYLA ilgili bilirkişi raporunda ise kamyonet sürücüsü Mehmet Hamza Esen, 'aşırı hız, trafik güvenliğini ihlal ve arkadan çarparak ölüme sebebiyet verme' suçlarından 'asli kusurlu' bulundu. Ölen Zeynep'in abisi Oğul Şahan Aslaner, aşırı hız yaparak kardeşinin ölümüne sebep olan sürücü Esen'in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına isyan etti. ASLANER, "Kardeşimi genç yaşta hayattan koparan kişi, aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Zeynep'in katili 11 aydır elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Yakalanmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI