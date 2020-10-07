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Haberler Muğla “Zeynep’in hayatını çalan sürücü 11 aydır sokakta”

“Zeynep’in hayatını çalan sürücü 11 aydır sokakta”

8 Kasım 2019'da Zeynep Helin Aslaner, Ortaca'daki evlerinin önünde elektrikli bisikletiyle dolaştığı sırada, Dalyan yönüne giden 'in kullandığı 48 Z 2597 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

“Zeynep’in hayatını çalan sürücü 11 aydır sokakta”
Giriş Tarihi: 7.10.2020

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kız, ölüme 3 gün direnebildi. Ailesinin bağışlanan organları ise 5 hastaya umut oldu.

KAZAYLA ilgili bilirkişi raporunda ise kamyonet sürücüsü Mehmet Hamza Esen, 'aşırı hız, trafik güvenliğini ihlal ve arkadan çarparak ölüme sebebiyet verme' suçlarından 'asli kusurlu' bulundu. Ölen Zeynep'in abisi Oğul Şahan Aslaner, aşırı hız yaparak kardeşinin ölümüne sebep olan sürücü Esen'in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına isyan etti. ASLANER, "Kardeşimi genç yaşta hayattan koparan kişi, aynı gün ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Zeynep'in katili 11 aydır elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Yakalanmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI

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