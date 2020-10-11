Ege'de 10 ayda, 16 bin 869 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 01 Ocak-07 Ekim 2020 tarihleri arasında 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu' yayımladı. Rapora göre; bu yılın ilk 10 aylık döneminde, 16 bin 869 kaçak göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan'ın adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaçak geçişin en yoğun olduğu zaman ise Ocak, Şubat ve Mart ayları oldu. Ege Denizi'nden Yunanistan adalarına lastik bot, fiber, yelkenli tekne ile geçilmeye çalışılan 501 olayda toplam 37 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 32 insan kaçakçılığı organizatörünün ise yakalandığı belirtildi. Düzensiz göç faaliyetlerinin en yoğun olduğu İzmir'in Çeşme ve Dikili, Muğla'nın Marmaris, Datça ve Fethiye, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoğunlaştığı görüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi için 30 Sahil güvenlik botunun yaklaşık 4 bin seyir ve 13 helikopterin görev yaptığı bildirildi. İstatistik raporunda 2019 yılında düzensiz göç sayısının 1205 olduğu, 42 bin 185 kaçak göçmenin ve 30 organizatörün yakalandığı, 65 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA