Haberler Muğla Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

Muğla'da yapılan operasyonlarda sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

12.10.2020, 12:34