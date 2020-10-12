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Haberler Muğla Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

'da ve kaçak ürünler ele geçirildi

'da yapılan operasyonlarda ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

12.10.2020, 12:34

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, geçen hafta sonu il merkezi ve ilçelerinde 24 farklı işletmeye operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 575 litre etil alkol, 67 litre el yapımı sahte içki, çok sayıda şişelenmiş sahte içki, 377 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 32 adet sigara sarma kağıdı, 9 kilo kıyılmış tütün, 18 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 204 parça Roma dönemine ait tarihi sikke, 6 adet tarihi obje, 2 adet Roma dönemine ait tarihi eser toprak küp, 1 adet çek, 7 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 56 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler kapsamında 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

DHA

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