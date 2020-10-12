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Haberler Muğla Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı! Sahte alkolden 2 kişi öldü

Sahte alkol ölümleri ’a sıçradı! Sahte alkolden 2 kişi öldü

’da da sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı! Sahte alkolden 2 kişi öldü

İHA

12.10.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020,16:57

Geçen Cuma gününden beri Kırıkkale, İzmir ve Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken, şehir şehir yayılan facianın Bodrum'a da ulaştığı öğrenildi. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Yanık ve Başkur'un cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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