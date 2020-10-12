Geçen Cuma gününden beri Kırıkkale, İzmir ve Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken, şehir şehir yayılan facianın Bodrum'a da ulaştığı öğrenildi. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Yanık ve Başkur'un cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna yollandı.
Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı! Sahte alkolden 2 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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