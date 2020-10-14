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Haberler Muğla Orman memuru rüşvetten gözaltında

rüşvetten gözaltında

'nın Seydikemer ilçesinde rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan orman muhafaza memuru Ö.K., adliyeye sevk edildi

Orman memuru rüşvetten gözaltında

14.10.2020, 17:46

Cumhuriyet Savcılığı'nın Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Ö.K. orman bölgesinde iş yapan firmanın işçilerinden rüşvet aldığı iddiasıyla takibe alındı.



Bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ö.K.'nin, işçilerden 8 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Ö.K jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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