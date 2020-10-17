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Çöpe attığı inşaat atıklarını jet hızıyla geri topladı

’da yasak olmasına rağmen 8 çuval inşaat atığını çöp konteynırına atan vatandaş, zabıta ekipleri uyarınca attığı çöpleri geri topladı. Aracıyla inşaat atıklarını getiren şahsın o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çöpe attığı inşaat atıklarını jet hızıyla geri topladı

İHA

17.10.2020, 20:33

Olay, Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi çöp konteynırının yanına lüks bir araçla gelerek 8 çuval inşaat atığını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Bu durumu gören duyarlı bir vatandaş o anların güvenlik kamerasını alarak Bodrum Belediye Whatsapp ihbar hattına gönderdi. Görüntüleri izleyen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda şahsa ulaşarak molozları almasını söyledi.

Yaklaşık 15 dakika sonra araçla geri gelen vatandaş çuvalları bıraktığı gibi yeniden tek tek minibüsüne yükledi. Zabıta ekipleri, inşaat atıkları ile dolu çuvalları, konteyner yanına bırakan vatandaşa Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı.

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