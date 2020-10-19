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Fethiye'de sonrası denizin rengi değişti

'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur nedeniyle denizin rengi değişti.

Fethiye'de yağış sonrası denizin rengi değişti

AA

19.10.2020, 15:36

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Murt deresiyle gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü Çalış Plajı bölgesinde suyun rengi kahverengiye dönüştü.



Ortaya çıkan manzara, erozyon nedeniyle çok miktarda toprağın denize taşındığını gözler önüne serdi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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