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Haberler Muğla Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

'da mücadele sürüyor

'nın ilçesinde 380 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. İlçede 1 yılda 380 kaçak yapı yıkıldı.

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

20.10.2020, 18:21

İlçede başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkım kararları onaylanan yapıların büyük bir kısmı sahipleri tarafından yıkılıyor.

1600 KAÇAK YAPI...

Geçen yıldan bu yana yasal işlemleri tamamlanan 380 yapının yıkımı bitirildi. Bina, duvar, iskele, garaj, havuz, depo ve asansör gibi yapılardan oluşan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yapıldı. Tespiti yapılan 1600 kaçak yapının yıkımı için ise hukuki işlemlerin devam ettiği bildirildi.





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