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Haberler Muğla Bodrum'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi

'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi

’nın ilçesine inen yaban domuzları çevredekiler tarafından görüntüledi. Bir süre yolda ve mahallede dolaşan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bodrum'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi

20.10.2020, 11:48

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum'da domuzu sürüsü, Bodrum-Milas Karayolu'nun Torba Mahallesi kesiminde yola indi. Bir süre yolda ve mahallede dolaşan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerden Sedat Gökmen (50), otomobilini durdurup, sürünün yolun karşısına geçmesini bekledi. Gökmen, cep telefonu kamerasıyla yol kenarındaki arazideki sürüyü kaydetti.

Gökmen'in sosyal medyada paylaştığı görüntülere, 'Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar', 'Yetkililer ve hayvanseverler ormanlık alanlara yiyecek atmalı', 'Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak' yorumları yapıldı.

Domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.

DHA

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