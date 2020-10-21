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Dev deniz canlısı ölü bulundu

’nın ilçesinde nesli tükenmekte olan cinsi kaplumbağa ölü bulundu. Çürümüş caretta carettayı ekiplerin güvenli bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.

Dev deniz canlısı ölü bulundu

İHA

21.10.2020, 15:11

Dünya genelinde soyu tükenmekle burun buruna gelen caretta caretta cinsi su kaplumbağası Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda ölü bulundu. Bir iskelenin kenarında fark edilen caretta carettayı iskelenin altından çıkarmak için uzun süre uğraşan vatandaşlar çareyi Bodrum Belediyesini aramakta buldu.

4 kişilik ekip koya gelerek dev deniz canlısını bulunduğu yerden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan ve misina iplerine dolanmış, çürümüş caretta carettayı ekiplerin güvenli bir bölgeye gömdüğü öğrenildi.

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