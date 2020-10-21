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Haberler Muğla Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

için kuvvetli sağanak uyarısı

Son dakika... 'nın kıyı kesimlerinde öğlen saatlerine kadar kuvvetli sağanak bekleniyor. , su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

21.10.2020, 11:30

Muğla'nın kıyı kesimlerinde öğlen saatlerine kadar kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'nın Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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