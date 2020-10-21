Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla'nın kıyı kesimlerinde öğlen saatlerine kadar kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'nın Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.