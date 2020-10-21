Narkotik ekipleri zehir tacirlerine darbe vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenledikleri operasyonda 250 gram skunk ile 17 bin 310 lira para ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan A.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da ise uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisin katıldığı eşzamanlı 'şafak' operasyonu düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ise dün sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Çukur' adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese yönelik eşzamanlı baskınlarda narkotik ve özel harekat timleri 6 katlı bir otelde de arama yaptı. Uyuşturuculara el konulurken, birçok şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER