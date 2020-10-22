Marmaris’teki hırsızlık şüphelileri, İzmir’de yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir süper markette 20 Ekim gecesi sabaha karşı yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarından çözüldü. Edinilen bilgiye göre, Marketin dışında sokakta bulunan güvenlik kameralarına takılan iki kişi, marketin kepenklerindeki asma kilidi yanlarında getirdikleri demir makas ile keserek içeri girdi.

Raf ve dolaplarda bulunan çeşitli marka sigaraları yine yanlarında getirdikleri bavula doldurarak dışarı çıktı. Hırsızlık yaptıkları marketin önünden taksiye bindikleri belirlenen zanlıların Marmaris otobüs garajına gittiği ve saat 05.00'de otobüse binerek İzmir'e hareket ettikleri öğrenildi. Sabah işyerine gelen market sahibi soyulduğunu anlayınca hemen hırsızlık olayını polise bildirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarından şüphelileri takip etti.

Otobüsle İzmir'e gittikleri belirlenen şüphelilerin tespit edilen kimliklerinden araştırılmaya başlandı. Marmaris'ten İzmir'e giden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil polisler, şüpheli Ergün G. ve Sinan G.yi kaldıkları evde yakaladı. Polisin evde yapılan arama da market soygununda kullandığı tespit edilen çanta içinde demir keski, fener, tornavida, pense, eldivenler, demir kesme makası ve zincir ele geçirildi.

İzmir'den Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ergün G. ve Sinan G.'nin hırsızlık, yağma gibi suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunduğu tespit edildi. Verdikleri ifadelerinde üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen iki kişi işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA