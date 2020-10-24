Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan avukat Göray Karadut, teknesiyle Çavuş Adası mevkisine açıldı. Denizde yaklaşık 18 metre derinliğe dalan Karadut, dipte balon balığıyla karşılaştı.
Zıpkınla balığı avlayan avukat, bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığındaki balığı tekneye taşıdı. Zehirli olduğu bilinen balık, büyüklüğüyle ilgi çekti.
Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.