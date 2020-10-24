Haberler Muğla Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı

Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında balon balığı avlandı.