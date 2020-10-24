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'da zıpkınla bir metrelik avlandı

'nın ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında avlandı.

Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı

AA

24.10.2020, 19:25

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan avukat Göray Karadut, teknesiyle Çavuş Adası mevkisine açıldı. Denizde yaklaşık 18 metre derinliğe dalan Karadut, dipte balon balığıyla karşılaştı.

Zıpkınla balığı avlayan avukat, bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığındaki balığı tekneye taşıdı. Zehirli olduğu bilinen balık, büyüklüğüyle ilgi çekti.

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