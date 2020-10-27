Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! İstifa, emeklilik ve izinler durduruldu

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs sürecinde istifa taleplerini kabul edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

SAĞLIK PERSONELİNİ KORUMAK AMACIYLA DÜZENLEMELER YAPILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

12 MADDELİK DÜZENLEME

Gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak kamuoyuna duyurulduğu belirtilen genelgede, "Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

1- Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (İstifa) talebinde bulunan personelin mezkûr talebi kabul edilmeyecektir.

2- 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.

3- Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re'sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

4- Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

5- Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir.

6- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re'sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

7- Yasal mazeret izinleri (Evlilik, Ölüm, Analık, Hastalık ve Refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkûr izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

8- Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

9- 657 sayılı Kanunun 103 'üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

10- Personele, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın birinci maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir,

11- Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanununa göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.

12- Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarih ve 2525 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulan Kovid-19 kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazımız yürürlükte olup hamile personele hamileliğin 24 üncü haftasından 32 inci haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.