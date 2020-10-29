Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki bir yurtta kalan 14 yaşındaki Y.S.A., yaklaşık 2 ay önce intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Geçen 19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.





Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. ertesi gün 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, 14 yaşında doğum yapan Y.S.A'nın durumunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum Y.S.A.'nın, annesi Sevgi S'ye (39) de haber verildi.





Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki bir barda çalışan erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.