  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

'da, rahatsızlandığı için götürüldüğü hastanede 38 haftalık hamile olduğu belirlenen 14 yaşındaki Y.S.A., doğum yapıp, erkek bebek dünyaya getirdi. Anne Sevgi S., kızının kendisine erkek arkadaşı Selçuk. Ç'nin cinsel istismarına uğradığını söylediğini açıkladı. Sevgi S.'nin, Selçuk Ç. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olay ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

29.10.2020, 19:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020,19:01

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki bir yurtta kalan 14 yaşındaki Y.S.A., yaklaşık 2 ay önce intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Geçen 19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. ertesi gün 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, 14 yaşında doğum yapan Y.S.A'nın durumunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum Y.S.A.'nın, annesi Sevgi S'ye (39) de haber verildi.



Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki bir barda çalışan erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA