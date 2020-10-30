“32 işletme çalışıyor yeni jeotermal sahası açılmadı”

Muğla Valiliği bünyesinde yer alan Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, kentte 32 işletmenin jeotermal ruhsatının bulunduğunu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Muğla'da "32 sahada jeotermal (JES) açılıyor" haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.



YENİSİ MÜMKÜN DEĞİL

Açıklamada, "İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik kullanılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Turizmin 12 aya yayılması için jeotermal su potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 2019'da Muğla Valiliği'nce, Bodrum'da uygun bulunacak bir alanın termal turizm merkezi ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulandı. Kentte en yüksek ısı değeri 42 derece ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması veya bu yönde çalışma yapılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.



TAHRİBATA İZİN YOK

Açıklamada, Muğla'da geçmişte ruhsat verilen sahalar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde doğa tahribatına izin verilmediği gibi, bundan sonraki tüm süreçlerde de ilgili mevzuat çerçevesinde ve hassasiyet içinde çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.