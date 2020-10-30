Beşkaza’da yeni bir Göbeklitepe heyecanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Araştırmaları Merkezi, Seydikemer Belediyesi ile Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu işbirliğiyle, Yörük kültürüne ışık tutacak. Platform Başkanı Devrim Karakuş, "Türkiye için Göbeklitepe neyse, Beşkaza coğrafyamız için elde edeceğimiz sonuç da aynı. Beşkaza'nın Göbeklitepe'si bulundu ve vatandaşımızın hizmetine alınacaktır" dedi.

BAŞKAN'I ZİYARET ETTİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescillediği alanda kısa sürede çalışmaların başlayacağı bildirilirken, Seydikemer yaylalarındaki kaya yazılarından yola çıkılan projeye Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlanacağı öğrenildi. Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Edip Devrim Karakuş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Araştırma Merkezi görevlileri, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü ziyaret ederek proje hakkında bilgi aktardı. Karakuş, bu çalışma ile Beşkaza'nın Göbeklitepesi'nin ortaya çıkarılacağını söyledi.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNE TESCİL

Devrim Karakuş, "Bu proje ile keşfi yapılan kaya resimlerinden başlanarak, Seydikemer'in Fethiye'ye kadar olan uzantısındaki Yörük kültürüne ait somut eserler tescil edilecek. İlk defa Yörük kültürüne ait bir harita oluşturacağız" dedi. Başkan Otgöz ise "Bu çalışma atalarımızın göç yollarını araştıran bir proje olacak. Amacımız gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak" diye konuştu.