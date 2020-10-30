Japonların suşi susamı Gökova’da yetiştiriliyor

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı Gökova havzasında geleneksel yöntemlerle yetiştirilen susam, Japonların geleneksel yemeği Suşi'de kullanılıyor. Gökova havzasında yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen organik susam hasadı bitiyor. Japonlar tarafından büyük ilgi gören ve geleneksel yemekleri Suşi yapımında kullanılan sarı susamda bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandığı açıklandı. HAVASI ve toprağı nedeniyle sadece Gökova'da yetişen altın sarısı susamın Haziran'da ekimi yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin kesilmesi ve kurumaya bırakılmasının ardından 21 gün sonra geleneksel yöntemlerle ana ürün çırpılarak çıkarılıyor.

FERDİ YAVUZ