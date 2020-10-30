Muğla’dan yöresel tatlar

Muğla ve ilçeleri zengin yemek çeşitleri ile Türk Mutfağı'nın özelliklerini yansıtır. Özellikle sebze yemeklerinde ve hamur işlerinde görülen çeşitlilik şaşırtıcıdır. Tadılmaya değer lezzetteki yöreye has mutfak kültürü ürünlerinin hepsini buraya sığdırmak mümkün değil...



Sündürme; turp otu, sarımsak ve nar ekşisiyle yapılan hafif ve lezzetli bir Muğla yemeğidir. Soğanlarla beraber kavrulan turp otları soğutulduktan sonra servis ediliyor ve görüntüsüyle önce gözünüzü sonra midenizi doyuruyor.



Milas çaykaması: Yeşillikli, tuzlu, zeytinyağlı harika bir lezzet olan Milas çaykaması, Muğla'da oldukça sevilen yöresel lezzetler arasında.



Bodrum mantısı: Bodrum mantısının normal mantıdan farkı hem katlanış şekli hem de hamurların haşlanmadan, kızgın yağda kızartılmasından geliyor. Kızartılan mantıların üzerine salçalı sos ve tereyağı gezdiriliyor.

Çökertme kebabı: İncecik kesilmiş patateslerin üzerine dizilen dana etleri, tereyağı ve yoğurtla harika birleşiminden oluşan çökertme kebabı, Muğla'nın meşhur lezzetlerinden. Tadı tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzeti Muğla'ya giderseniz kesinlikle denemelisiniz.



Sulu Muğla kebabı: Muğla'ya özgü olan bu lezzetli, yerinde tüm lezzetiyle tatmanızı öneririz.



Kefal dolması: Kefal dolması, Muğla'nın yöresel yemekleri arasında önemli yer tutuyor. Kefal balığının içerisine pirinç, soğan ve maydanoz karışımı bir harç katılarak hazırlanan lezzetin tadına doyum olmuyor.



Oğlak yahni: Muğla'da bir restorana girip bölgeye has sulu yemek denemek isterseniz oğlak yahnisi önerilerimizin başında yer alacaktır. Kemikli oğlak etinden hazırlanan bu yahni, tercih göre dana ya da kuzu eti kullanılarak da pişirilebiliyor.



Muğla saraylısı: Yörüklerden Muğlalılara kalma "Muğla saraylısı" yapılış itibariyle baklavaya benzerken, şekliyle daha farklı gözükmektedir. Yörüklerin kız istemeye giderken yaptığı tatlı, günümüzde Muğla'da hala sevilerek tüketilen ve yapılmaya devam edilen tatlılar arasında yer alıyor.



Börülce ekşilemesi: Hazırlanan sarımsaklı ve zeytinyağlı sosla harmanlanan börülceler, Ege sofralarının olmazsa olmazlarından. Soğuk zeytinyağlı yemek olarak tüketilebileceği gibi, salata olarak da sofralarda yerini alıyor.



Döş dolması: Muğla'ya gitme planlarınız varsa döş dolması yemeden dönmeyin deriz. Oğlak etinden hazırlanan bu lezzet ocakta biraz pişirildikten sonra taş fırına veriliyor. Sonuç ise "tadından yenmiyor."