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Haberler Muğla Yaban domuzları şehre indi

Yaban domuzları şehre indi

’nın ilçesinde şehir merkezine inen yaban domuzu sürüsü evlerin bahçesinde ve sokaklarda yiyecek aradı. Domuz sürüleri turistler ve vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Yaban domuzları şehre indi

İHA

04.11.2020, 13:03

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın turizm merkezlerinden olan Marmaris'te aç kalan yaban domuzları şehir merkezinde yiyecek aradı. Gece saatlerinde ortaya çıkan irili ufaklı domuzlar bahçe kapısı açık olan binalara girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.

Sokaklarda sürü halinde gezen yaban domuzlarını gören yerli ve yabancı turistler cep telefonları ile görüntü aldı. Bir dönem Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından şehre inmemeleri için doğal yaşam alanlarında beslenen domuzların şehir merkezinde dolaşması vatandaşları tedirgin etti.

Bazı araçlara zarar verdikleri de öğrenilen domuz sürüleri için vatandaşlar ilgililerden yardım talebinde bulundu.

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