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Haberler Muğla Kuyumcu çetesi tutuklandı

Kuyumcu çetesi tutuklandı

’nın Menteşe ilçesinde bir kuyumcu işyerine müşteri gibi giren üç kadın el çabukluğu ile çaldıkları ziynet eşyası sonrası kayıplara karıştı. ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından teşhis ettiği şüphelileri ’da yakaladı.

Kuyumcu çetesi tutuklandı

06.11.2020, 21:56

Edinilen bilgiye göre, Muğla dışından hırsızlık amacıyla gelen 4'ü kadın 5 kişi, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcu işyerine müşteri gibi girdi. Kadınlardan ikisi görevliler ile altın bakarken, ortada bulunan bir başka kadın ise el çabukluğu ile altınlardan birisini cebine attı.



Kuyumcudan ayrı ayrı ayrılan üç kadın gittikten sonra kuyumcu altınların eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamera kayıtları incelenince gerçek ortaya çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışma başlattı.
Olayın şüphelilerin Aydın'a seyir halinde olduğu tespit edildi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibat kurulmasının ardından kuyumcudan hırsızlık yapan Y.K, S.A.(erkek) Y.K., S.G ve A.B. Aydın'da gözaltına alınarak ekipler tarafından Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine çıkarılan biri erkek dördü bayan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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