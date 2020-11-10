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’te imara aykırı yapılar yıkılıyor

’nın ilçesi Adaağzı Mahallesi Aktaş Mevkii'nde bulunan denize sıfır 5 mekanın işletmecisi imara uygun olmayan yapılarını kendi imkanlarıyla yıkarak uygun hale getiriyor.

Marmaris’te imara aykırı yapılar yıkılıyor

10.11.2020, 12:52

Marmaris Kaymakamlığı talimatı ve İlçe Milli Emlak Müdürlüğü kararı ile Adaağzı Mahallesi'nde bulunan denize sıfır restoranların iskeleleri ve çıktıları için yıkım kararı alındı. Marmaris İlçesi'nin 4 kilometre kırsalında ki restoran işletmecileri kendilerine tebliğ edilen yıkım kararı gereği yıkıma başladı. İşletmeciler, mekanların önündeki ahşap ve demir iskeleleri sökmeye başladı. İşletmelerindeki fazlalıkları yasal konuma getirmek için çalışmalara başladı.



İşletmeci İbrahim Karaman yıkımlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Platformları kendimiz yıktık imara uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bize gönderilen tebligata göre kimseden beklentimiz olmadan kendi imkanlarımız ile kanuna uygun yapıyoruz. Yetkililerden tek ricamız sadece Aktaş bölgesinde değil her bölge de bu çalışmaları kontrol etmeleri" diye konuştu.

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