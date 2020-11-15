  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti

Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Ekipleri yetişti

’un Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu motor arızası yaptı. Akıntı nedeniyle sürüklenen bot içerisinde bulunan 19 göçmeni Ekibi kurtardı.

Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti

İHA

15.11.2020, 11:21

Dün sabah saatlerinde Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalışan göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası yaptı. Göcek Adası açıklarında mahsur kalan 19 göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine görevlendirilen ekip tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu göçmenler Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA