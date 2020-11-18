Kırmızı reçeteli ilaç şebekesine baskın

MUĞLA Milas KOM ekipleri kırmızı reçete ile satılan ilaçları sahte reçete düzenleyerek piyasaya süren şebekeye 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bodrum'daki özel hastanede çalışan 3 doktorun, şebeke üyelerine ilaçlarla ilgili çok sayıda reçete düzenlediği öğrenildi. Doktorların, şebeke üyeleriyle birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.



OPERASYONDA çalıştıkları eczanenin yanı sıra zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 620 adet sentetik hap, kişilere ait çok sayıda kimlik fotokopileri ve reçeteler ele geçirildi. Muğla merkezli olarak İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da eşzamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan H.B, M.B, T.C, N.V.Ö, D.B, E.E, B.A, T.D ve T.D'nin Muğla'ya getirileceği ve "Nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti suçlarından" adliyeye çıkarılacakları bildirildi.

ADEM ÜLKER