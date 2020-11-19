Babaya müebbet oğluna 17 yıl

Muğla Fethiye'de geçtiğimiz yıl bir spor salonunda kan davası nedeniyle işlendiği öne sürülen cinayetin davasında karar çıktı. Spor salonu işletmecisi 26 yaşındaki Reşat Özkan'ı öldüren Murat Aksoy'a müebbet, oğlu Metehan Kutalmış Aksoy'a ise 17 yıl hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Tutuklu sanık Metehan Kutalmış Aksoy mahkemedeki son savunmasında "Babamın gerçek düşüncesini bilseydim ona engel olmak isterdim" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık baba Murat Aksoy ise "Pişmanım, çok üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tasarlama diye bir düşüncem de yoktu" şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ungan, 10 dakikalık aranın ardından, kararı açıkladı. Murat Aksoy tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği sabit görülerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu Metehan Kutalmış Aksoy ise, tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanıklar için indirim uygulanmadı.

ERDOĞAN CANKUŞ