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Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

'nın 11 motosiklet sürücüsüne, trafik levha ve işaretlerine uymadıkları gerekçesiyle 132 'şer TL idari para cezası kesildi.

Datça'da kurallara uyamayan 11 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

19.11.2020, 22:26

Datça'da vatandaşların can güvenliklerinin korunması ve kazalarda yaralanma ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla trafik denetimleri arttırıldı. Trafik ekipleri, yayalar için ayrılan yürüyüş yollarını kullanan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerini artırırken; ilçe merkezinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, MOBESE kameralarından tespit edildi. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, Kumluk ve Hastanealtı Plajları önü ile Sevgi Yolu üzerinde bugün denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında, 11 motosiklet sürücüsüne, trafik levha ve işaretlerine uymadıkları gerekçesiyle 132 'şer TL idari para cezası kesildi.



Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser İsmail Sarıkaya, yaya yürüyüş yollarında motosiklet kullanımı konusunda sürücüleri uyardı.
Sarıkaya, "Yürüyüş yolları, yayaların kullanımına açıktır. Son günlerde, yayalara ayrılan yollara motorlu taşıtların girdiği yönünde artan şikayetleri gidermek üzere trafik ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Öte yandan, İlçe merkezinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, MOBESE kameraları ile takibe alındı. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza uygulanıyor. Ekim ayında, MOBESE kameralarından kural ihlali yaptıkları tespit edilen 120 sürücüye ceza kesildi. Bundan böyle kazaların azaltılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, MOBESE kameralarından denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.



Kaynak: DHA

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