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Haberler Muğla Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı! Kalınlığı 10 santimi geçti

'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı! Kalınlığı 10 santimi geçti

Son dakika... bölgesine ilk kar yağışı Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı! Kalınlığı 10 santimi geçti

İHA

19.11.2020, 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020,14:31

Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkiinde TRT vericilerinin bulunduğu yüksek tepeye sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde kar etkili oluyor.



Kavaklıdere Gökçukur Yaylası mevkiinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu alanda kar yağışı lapa lapa devam ederken, kar kalınlığının 10 santime ulaştığı öğrenildi.

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