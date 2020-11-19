Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkiinde TRT vericilerinin bulunduğu yüksek tepeye sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde kar etkili oluyor.
Kavaklıdere Gökçukur Yaylası mevkiinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu alanda kar yağışı lapa lapa devam ederken, kar kalınlığının 10 santime ulaştığı öğrenildi.
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağdı! Kalınlığı 10 santimi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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