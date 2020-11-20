Bodrum’da mühüre rağmen kaçak inşaatlar sürüyor

BODRUM'DA kaçak inşaatlar yeniden faaliyete geçmeye başladı. Koronadan kaçıp Bodrum'a yerleşen yazlıkçıların ise inşaat izni olmadan evlerini usulsüz bir şekilde büyüttüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum'un başlattığı incelemelerin ardından çok sayıda kaçak ve ruhsatsız yapı, tadilat izni olmadan yapılan ev ve işyerleri ile oteller yıkılmıştı.

SİTE SAKİNLERİ İSYANDA

SON dönemde Küçükbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi değeri yüksek olan mahallelerde kaçak ve çarpık yapılaşmanın yeniden hızlandığı öğrenildi. Kaçak inşaatların sürdüğü yerlerden biri de Küçükbük Mahallesi Kardeşler sitesi. Belediye mührünü fekki eden mülk sahipleri sitede oturanları isyan ettirdi. Emekli Avukat eski Milletvekili Ahmet Orhan Senemoğlu (90) komşusunun evini usulsüz bir şekilde büyüttüğünü söyledi. Senemoğlu, "270 metrekare arsası olduğu halde balkonunu aşağıya büyüterek Bodrum katını bir apartman dairesi şekline getirdi. Bu sene bu iş çok arttı" diye konuştu.

TUBA AYHAN