Çuval cinayetinde indirim uygulanmadı

İKİSİ DE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

SANIKLARIN birbirini suçladığı duruşmada mahkeme indirim uygulamadı. Olay, 16 Aralık 2017'de Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada başına çuval geçirilmiş ve yarı çıplak halde bir ceset bulundu. Polis cesedin 10 gün önce eşi Rabia Özbay tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aziz Özbay'a ait olduğunu belirledi. Özbay'ın eşi Rabia Özbay ve yanlarında çalışan Suriyeli İbrahim Şeyh'in cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi ve her ikisi de cinayeti itiraf etti.

ERDOĞAN CANKUŞ