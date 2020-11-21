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Haberler Muğla Çuval cinayetinde indirim uygulanmadı

Çuval cinayetinde indirim uygulanmadı

Fethiye'de kaybolduktan 10 gün sonra başına çuval geçirilmiş cesedi bulunan Aziz Özbay'ın katilleri olarak yakalanan eşi ve yanlarında çalışan Suriyeli işçiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Çuval cinayetinde indirim uygulanmadı
Giriş Tarihi: 21.11.2020

İKİSİ DE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
SANIKLARIN birbirini suçladığı duruşmada mahkeme indirim uygulamadı. Olay, 16 Aralık 2017'de Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada başına çuval geçirilmiş ve yarı çıplak halde bir ceset bulundu. Polis cesedin 10 gün önce eşi Rabia Özbay tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aziz Özbay'a ait olduğunu belirledi. Özbay'ın eşi Rabia Özbay ve yanlarında çalışan Suriyeli İbrahim Şeyh'in cinayetle ilişkisi olduğu tespit edildi ve her ikisi de cinayeti itiraf etti.

ERDOĞAN CANKUŞ

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