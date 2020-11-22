Jandarmayla pazarlık 4 kaçakçıyı yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine yaklaşık 350 parça tarihi eseri 250 bin dolara satmak isteyen 2'si emniyet mensubu 4 zanlı, suçüstü yakalandı. Operasyonda; 250 bin dolara jandarmaya satmayı planladıkları tarihi eserlerle birlikte yakalanan M.Ö., Z.B., ile emniyet mensubu olduğu öğrenilen Y.R.M. ve S.G. gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından, tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile Milas Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

VOLKAN YILDIZ