  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Jandarmayla pazarlık 4 kaçakçıyı yaktı

Jandarmayla pazarlık 4 kaçakçıyı yaktı

Jandarmayla pazarlık 4 kaçakçıyı yaktı
Giriş Tarihi: 22.11.2020

Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine yaklaşık 350 parça tarihi eseri 250 bin dolara satmak isteyen 2'si emniyet mensubu 4 zanlı, suçüstü yakalandı. Operasyonda; 250 bin dolara jandarmaya satmayı planladıkları tarihi eserlerle birlikte yakalanan M.Ö., Z.B., ile emniyet mensubu olduğu öğrenilen Y.R.M. ve S.G. gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından, tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile Milas Adliyesi'ne sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarmayla pazarlık 4 kaçakçıyı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA