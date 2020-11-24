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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonu!

'da operasyonu!

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu!

AA

24.11.2020, 17:14

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen 4 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

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