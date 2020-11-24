Muğla'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen 4 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.
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