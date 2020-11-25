Asfalt patladı

Muğla Bodrum'da Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. Boğulmaktan son anda kurtulan 3 kişi son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

PENCEREDEN ZOR ÇIKTILAR

Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Kamyonetten önce yoldan geçen başka bir otomobil su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek, "Kapılar açılmıyordu. Zar zor pencereleri açıp çıktık. Son anda canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.



Tuba AYHAN