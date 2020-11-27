Muğla'da Mehmet Demirtaş'ın (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112, jandarma, itfaiye ve AKS ekipleri yönlendirildi. Ters dönen araç içinde sıkışan Demirtaş ekipler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan Demirtaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
ADEM ÜLKER
Takla atan araçta sıkıştı, ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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