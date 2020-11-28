İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve evde kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişiye, 119 bin 610 lira cezai işlem uyguladı.
İkamet sahipleri M.S. ve A.G. hakkında ise kumar oynanması için imkan ve yer sağlamaktan adli işlem başlatıldı.İzmir'i şoke eden iddia! Burada buluşuyorlar Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon!
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 27 kişiye 119 bin 610 lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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