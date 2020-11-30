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Haberler Muğla Muğla'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

'da düzenlenen kaçakçılık ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

30.11.2020, 11:25

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilerle tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron, kıyılmış tütün, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara, çay, şarj aleti, telefon aksesuarları, elektronik eşya, 2 dedektör, 43 sahte reçete, 41 noter kağıdı, 503 sentetik ecza, sahte para, borç senetleri, sahte çek, sahte kimlik, 33 müşteriye ait nüfus cüzdanı, 3 ruhsatsız tabanca, 388 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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