İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilerle tefecilere yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron, kıyılmış tütün, sigara sarma kağıdı, elektronik sigara, çay, şarj aleti, telefon aksesuarları, elektronik eşya, 2 dedektör, 43 sahte reçete, 41 noter kağıdı, 503 sentetik ecza, sahte para, borç senetleri, sahte çek, sahte kimlik, 33 müşteriye ait nüfus cüzdanı, 3 ruhsatsız tabanca, 388 mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da kaçakçılık ve tefecilik operasyonu: 9 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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