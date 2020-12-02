‘Gelirseniz vururum’ dedi ve yaptı

Turgutlu'da yaşayan Tugay Atmaca (35), aralarında husumet bulunan öz ağabeyini ve yengesini tüfekle vurdu. Olayda vurulan karı koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, zanlı polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

HABERİ ALIP GELDİ

Manisa Turgutlu ilçe mezarlığında meydana gelen olayda iddiaya göre Murat Atmaca (41), eşi Ayşegül Atmaca (35) ve çocukları ile birlikte vefat eden halasının mezarına ziyarete gelmek istedi. Murat Atmaca'nın erkek kardeşi Tugay Atmaca ise ağabeyine telefon açarak Turgutlu'ya gelmemesini, gelirse onu vuracağını söyledi. Kardeşinin tehditlerine kulak asmayan ve mezarlığa gelen aile kabir ziyareti yaparken, Tugay Atmaca kendine ait TIR ile olay yerine geldi ve aracından çıkardığı pompalı tüfekle ağabeyi ile yengesine kurşun yağdırdı. Vücutlarına çok sayıda saçmanın isabet ettiği Murat Atmaca ve Eşi Ayşegül Atmaca kanlar içerisinde yere yığıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek ilçede çalışma başlatan polis eki pleri, gözü dönmüş kardeş Tugay Atmaca'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

SİLAH seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye intikal etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Serkan ÖZCAN I İlker UYAR