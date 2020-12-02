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Haberler Muğla Kendilerine bakan genci tüfekle yaraladılar

Kendilerine bakan genci tüfekle yaraladılar

Kendilerine bakan genci tüfekle yaraladılar
Giriş Tarihi: 2.12.2020

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde yaşayan Ali H'ye (30) yoldan geçen 2 kişi "neden yan yan bakıyorsun" diyerek sataştı.

KOLTUK ALTINDAN SİLAH ÇIKARDI
TARAFLAR arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri koltuk altında taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak Ali H'nin bacaklarına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenilen 2 şüpheli ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

MURAT YALÇIN

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