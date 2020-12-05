AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökcan'ın ölümü kentte üzüntü yarattı.
Gökcan sosyal medya üzerinden verdiği acı haberi şu sözlerler duyurdu:
"CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİK... Can yoldaşım, hayat arkadaşım , kaderim, Oğlum Süleyman Şah'ın babası, güzel insan Muğla'nın Şah babasını kaybettik. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler... Seni en güzel hatıraların ve daima gülen yüzünle hatırlayacağız ruhun şad olsun..."
Milletvekilinin eşi koronavirüse yenik düştü! Böyle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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