Milletvekilinin eşi koronavirüse yenik düştü! Böyle veda etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayan iş insanı Gökcan'ın ölümü kentte üzüntü yarattı.