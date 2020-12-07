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Haberler Muğla CHP'li Bodrum belediyesindeki sağanak vatandaşları mağdur etti

'li belediyesindeki sağanak vatandaşları mağdur etti

'nın ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.

CHP'li Bodrum belediyesindeki sağanak vatandaşları mağdur etti

07.12.2020, 18:53

Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.

Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

İŞTE O ANLAR...







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