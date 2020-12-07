Haberler Muğla Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar yağmura rağmen dalgalı denizde, sörf yaptı.

07.12.2020, 18:37