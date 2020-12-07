  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

'nın ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar yağmura rağmen dalgalı denizde, sörf yaptı.

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

07.12.2020, 18:37

Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı.




Öte yandan, saat 10.45 ile 15.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Öte yandan, denizdeki dalgayı fırsat bilenler ise çamurlu suya aldırmadan sörf yaptı.



Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA