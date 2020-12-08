  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

Kurtarılan koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

'nın ilçesinde, yemek siparişi götürdüğü bir inşaatın havalandırma boşluğuna düşüp, yaralanan 'in (42), bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlenince, kendisini kurtarma çalışmalarına katılan 4 itfaiyeci karantinaya alındı.

Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı

08.12.2020, 14:50

Bodrum'daki bir pizzacıda kurye olarak çalışan İlker Özer, dün gece Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'nde yapımı devam eden inşaata, sipariş götürdü. Özer, inşaatta, gecenin karanlığında 5 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Çığlıklarını duydukları Özer'in yanına giden işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkartılan İlker Özer, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Her iki kolunda kırık bulunduğu belirlenip, tedaviye alınan Özer'in bir süre önce yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak karantina kurallarını ihlal ederek çalışmaya devam ettiği belirlendi. Bunun üzerine Özer'i kurtaran 4 itfaiye görevlisi karantinaya alındı.

DHA

Bodrum'da talihsiz olay! Siparişe giden kurye havalandırma boşluğuna düştü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, 4 itfaiyeci karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA