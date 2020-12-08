Sessizce gelip öldürdü

MUĞLA Fethiye Pazaryeri Mahallesi'nde yaşayan Selvan Acar'a ulaşamayan yakınları, genç kadını merak edip eve geldi. Evin açık olan balkon kapısından içeri giren yakınları, Acar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Acar'ın başından ve boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Acar'ı boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Tanju Acar'ın (30) öldürdüğü belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Tanju Acar uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayıp zaman zaman evine gelerek kapıdan konuşuyordu.



25 yaşındaki iki çocuk annesi Selvan Acar, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Tanju Acar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BALKONDAN GİRDİ

SEYDİKEMER Kumluova köyünde yaşayan Tanju Acar, iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Cumartesi akşamı eşinin yaşadığı eve gelerek açık olan bahçe kapısından içeriye girdi. Acar, yanında getirdiği bıçağı salonda oturmakta olan eşinin kafasına sapladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Vahşi koca, daha sonra geldiği gibi sessizce balkon kapısından çıkarak kayıplara karıştı. Çiftin çocuklarının olay günü Tanju Acar'ın annesiyle birlikte Kumluova'da olduğu öğrenildi. Olay yerinde sinir krizi geçiren talihsiz kadının yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olaydan sonra kaçan Acar ise polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor.

Murat YALÇIN