Sözlü sınavda en düşük puanlıları işe aldılar

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi 7 Eylülde yayımladığı ilanda lise mezunları arasından 50, önlisans mezunları arasından 20 olmak üzere 70 itfaiye eri alacağını duyurdu. Lise mezunlarının başvurabilmesi için aranan taban KPSS puanı ise 50 olarak açıklanmıştı.

İLK 12 SIRA ELENDİ

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri alımına ilişkin skandal bir iddiada bulundu. Gökmen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 176 kişinin girdiği sözlü sınavı KPSS puanı en düşük adayların kazandırıldığını iddia etti. Belediyenin itfaiye eri alımında KPSS puanına göre ilk 12'de yer alan tüm adayları elediğini söyleyen Gökmen, "176 kişinin girdiği sözlü sınavda en sonda yer alan adayları kazandırdılar. KPSS puanına göre ilk 50'de yer alan sadece 6 aday kazandırıldı, yüksek puanlı 44 aday ise elendi. Kazandığı açıklanan adayların 11'i KPSS puanına göre oluşturulan listenin sonunda yer almaktadır. 87 puanlı adaylar varken 53 KPSS puanlı adaylar sözlü sınav sonrasınferdi sonrasında başarılı olarak açıklanmıştır. Bu sonuçlar, sözlü sınavda açık olarak torpil yapıldığını göstermektedir. Sayın Başkan Osman Gürün, sizin adalet anlayışınız bu mu? Hakkını yediğiniz bu gençler ve aileleri size gerekli cevabı sandıkta verecektir. Ha bide maskenizi doğru takın doktor Osman Gürün, zira maskeniz düşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Ferdi YAVUZ