Cani koca ormanda yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 gün önce evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Selvan Acar'ın (25) katil zanlısı olarak aranan eşi Tanju Acar (30), Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanda yakalanıp, Muğla polisine teslim edildi.

ANTALYA'DAN ÇIKTI

Muğla polisi, Selvan Acar'ın şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlenen eşi Tanju Acar'ın kaçmış olabileceği ihtimali üzerine çevre il ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bilgi vermişti. Harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı, Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp gözaltına aldı.

'BANA HAKARET ETTİ'

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Acar'ın ifadesinde, "Telefonda sözlü tartışmamız oldu, bana hakaret etti. Gözüm döndü. Gittim ekmek bıçağı ile 2 yerinden bıçakladım. Sonra korktum, bıçağı salona attım. Sonrasını ise hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.

KAÇIŞ PLANI YAPMIŞ

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani koca tutuklandı.Olayın ardından geldiği balkondan çıkarak kayıplara karışan Acar'ın kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmayı planlayan Acar'ın, bu nedenle Antalya'nın Kaş ilçesine gittiği öğrenildi.



Murat YALÇIN