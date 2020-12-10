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Haberler Muğla Fethiye ve Marmaris'te kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

ve 'te kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

'nın ve ilçelerinde, akaryakıt ve kaçakçılığı ile gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ve Marmaris'te kaçakçılık operasyonları: 6 gözaltı

10.12.2020, 18:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Marmaris ve Fethiye'de akaryakıt ve tarihi eser kaçakçılığı ile gümrük kaçağı ürünlerin ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine başlatılan çalışmayla şüpheliler, takibe alındı. Gerekli delillerin elde edilmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Marmaris ve Fethiye'de şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tankerler içinde toplam 5 bin litre kaçak mazot, 1869 gümrük kaçağı kol saati, Bizans dönemine ait 44 bronz sikke, dedektör, 311 tabanca mermisi, 9 mm çapında ruhsatsız 1 tabanca, 27 açık senet ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Dünyaca ünlü markalara ait kol saatleri ve 5 bin litre kaçak mazot imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen bronz sikkeler incelenmek üzere Muğla Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.



Polisteki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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