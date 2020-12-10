Marmaris’te 65 yaş üstüne özel pazar saati uygulaması

Marmaris Belediyesi, hafta içi 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü için yeni bir uygulamaya gidiyor. Marmaris merkez, Armutalan - Camiavlu ve Beldibi pazarları saat 11.00 ile 12.00 arasında 65 yaş üstüne hizmet verecek. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkezde Salı, Çarşamba, Perşembe, Beldibi'nde Pazartesi, Armutalan-Camiavlu'da ise Cuma günleri semt pazarı kurulmaya başlanmıştı.



Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 65 yaş üstünün pazarda yoğunluk oluşmadan alışveriş yapabilmeleri için yeni bir karar aldı. Yeni uygulamaya göre 3 pazaryeri 10 Aralık Perşembe gününden itibaren 11.00 ile 12.00 saatleri arasında söz konusu yaş grubuna hizmet verecek. 65 yaş altı vatandaşlar bu saat aralığında yoğunluk oluşmaması için pazar yerlerine alınmayacak.



Zabıta Müdürlüğü yetkilileri hayata geçirilecek bu uygulamaya Marmarisli vatandaşların da riayet etmesi ricasında bulunurken 65 yaşının altındaki vatandaşlardan 11.00 - 12.00 saatleri dışında pazarlara gelmelerini, bu saat aralığını ise riskli grup olan 65 yaş üstüne bırakmalarını istedi.