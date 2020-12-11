Bu da kadın şiddeti!

Şerife Demir "Çocukların önünde bana bağırıp küfredemezsin" dedikten sonra eşi Vedat Demiri meyve bıçağı ile üç çocuğunun gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat Demir kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'ÇALIŞACAKSIN' DEMİŞ

OLAY, önceki gece yarısı Bodrum Yalı Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Vedat Demir ile Şerife Demir arasında çalışıp çalışmama konusunda tartışma çıktı. Bodrum'da lüks bir otelde aşçı olarak çalışan Vedat Demir, hastabakıcı olan karısının da artık çalışmasını istedi. Şerife Demir, rahatsızlığı olduğunu ve şimdilik çalışamayacağını söyledi. Vedat Demir, çocuklarının gözü önünde karısına bağırmaya başladı. Karı koca arasında bu sebepten başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARI YALVARDI

ŞERİFE Demir, "Çocukların önünde bana bağırıp küfredemezsin" dedikten sonra masada bulunan meyve bıçağını alarak çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklamaya başladı. Çocuklarının yalvarmasına ve engelleme çabalarına rağmen öfkesi dinmeyen Şerife Demir kocasının vücuduna 22 kez bıçak sapladı. Talihsiz adam eşinin acımasızca vurduğu bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde evin salonunda yere yığıldı.



KOMŞULAR ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Çocukların çığlıklarına eve gelen komşular 112'yi arayarak yardım istedi. Çok fazla kan kaybeden Demir'in hastaneye götürülürken kalbi durdu. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şoka giren Şerife Demir, polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından sorgulanan Şerife Demir çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adem ÜLKER I Tuba AYHAN